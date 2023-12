Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 152,60 EUR.

Um 10:59 Uhr stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 152,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 152,60 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,00 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 230 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 21.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 175,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 14,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (145,20 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 4,85 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. In Sachen EPS wurden 2,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 2,43 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 241,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert. Am 27.03.2025 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

