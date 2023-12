Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

So bewegt sich Pfeiffer Vacuum

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 153,00 EUR an der Tafel.

Bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie ließ sich um 09:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 153,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 153,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 153,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,00 EUR. Bisher wurden heute 3 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Am 21.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 174,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 12,37 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 5,23 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Pfeiffer Vacuum-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

