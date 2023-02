Pfeiffer Vacuum Aktie News: Anleger schicken Pfeiffer Vacuum am Mittwochnachmittag ins Plus

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:02 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 156,40 EUR. Kurzfristig markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 157,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 155,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.092 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 192,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,54 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2022 (120,80 EUR). Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 29,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 140,00 EUR.

Am 03.11.2022 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,08 EUR – ein Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 184,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 21.03.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 28.03.2024 werfen.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 8,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

