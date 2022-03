Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum legt zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 178,60 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 179,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 179,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 113 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Bei 226,00 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2021 bei 151,40 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 181,17 EUR an. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfeiffer Vacuum ein EPS in Höhe von 8,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG entwickelt, produziert, vertreibt und wartet eine breite Palette an Vakuumpumpen und -systemen sowie Mess- und Analysegeräten. Die Produkte werden in einem breiten Spektrum von kommerziellen und analytischen Anwendungen verwendet unter anderem bei der Herstellung von Halbleitern, CDs, Computerfestplatten, optischen Linsen, Monitoren, Glühlampen, Autoelektronik, Autoscheinwerfern, gefriergetrockneter Nahrung, oberflächenbehandelten Ersatz- und Maschinenteilen, Elektronenmikroskopen und Massenspektrometern. Zu den Kunden gehören Hersteller von analytischen Geräten und Vakuum-Prozessausrüstungen, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Unternehmen, die Vakuumprozesse in ihrer Produktion einsetzen.

