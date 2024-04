Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum reagiert am Vormittag positiv

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 154,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,3 Prozent auf 154,40 EUR. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 154,80 EUR. Bei 154,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 45 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2024 markierte das Papier bei 159,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfeiffer Vacuum-Aktie 2,98 Prozent zulegen. Bei 145,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 6,09 Prozent sinken.

Nachdem Pfeiffer Vacuum seine Aktionäre 2022 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,098 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. In Sachen EPS wurden 2,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 2,43 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,72 Prozent auf 241,11 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 228,08 EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Pfeiffer Vacuum veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2023 8,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

