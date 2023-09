Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagmittag im Plus

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 147,60 EUR nach oben.

Um 11:51 Uhr ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 147,60 EUR. Bei 147,80 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 147,80 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 144 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 16,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie an.

Am 03.11.2022 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 228,08 EUR – ein Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 184,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

