Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 04:22 Uhr ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 175,60 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 176,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 173,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.668 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 226,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,30 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2022 auf bis zu 120,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 45,36 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfeiffer Vacuum ein EPS von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 228,08 EUR gegenüber 184,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.03.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfeiffer Vacuum ein EPS in Höhe von 8,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie +25 Prozent: Busch Gruppe strebt Beherrschungsvertrag an

Ausblick: Pfeiffer Vacuum präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Pfeiffer Vacuum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum