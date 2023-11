Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Blick auf Pfeiffer Vacuum-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 152,40 EUR.

Um 15:43 Uhr wies die Pfeiffer Vacuum-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 152,40 EUR nach oben. Bei 152,40 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 152,20 EUR. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 675 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,14 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.09.2023 Kursverluste bis auf 145,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,86 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 2,43 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 241,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 präsentieren. Am 27.03.2025 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

