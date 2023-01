Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:22 Uhr bei 169,20 EUR. Kurzfristig markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 171,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie sank bis auf 168,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,00 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.319 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 192,00 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Bei 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 140,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie an.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent auf 228,08 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 8,54 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie im Plus: Umsatzprognose erhöht

Pfeiffer Vacuum-Aktie: Experten empfehlen Pfeiffer Vacuum im November mehrheitlich zu halten

Pfeiffer Vacuum-Aktie +25 Prozent: Busch Gruppe strebt Beherrschungsvertrag an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum