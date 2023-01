Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag gesucht

So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 170,20 EUR.