Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Dienstagmittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 156,60 EUR.

Mit einem Wert von 156,60 EUR bewegte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 09:42 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 157,00 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 156,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2023 markierte das Papier bei 171,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 145,00 EUR am 26.09.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 7,41 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. Das EPS lag bei 2,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 228,08 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 241,11 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

