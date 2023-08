Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum behauptet sich am Mittag

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfeiffer Vacuum-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 147,60 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kam im XETRA-Handel um 10:23 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 147,60 EUR. Bei 148,00 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bisher bei 147,40 EUR. Mit einem Wert von 147,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.464 Stück gehandelt.

Am 21.11.2022 markierte das Papier bei 177,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.09.2022 bei 120,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 22,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,43 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 228,08 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfeiffer Vacuum wird am 02.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,42 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

