Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 155,00 EUR.
Um 09:02 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 155,00 EUR zu. In der Spitze gewann die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 155,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 155,00 EUR. Bisher wurden heute 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 162,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 4,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 147,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,65 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,66 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 218,43 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
