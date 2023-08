Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag gesucht

Pfeiffer Vacuum im Blick

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 147,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:22 Uhr 0,4 Prozent auf 147,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 147,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 146,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.709 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Am 21.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,80 EUR ab. Abschläge von 17,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Am 03.11.2022 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 1,85 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 228,08 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,42 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

