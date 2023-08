Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 147,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:23 Uhr 0,4 Prozent auf 147,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 147,40 EUR. Mit einem Wert von 146,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.715 Stück gehandelt.

Am 21.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 20,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (120,80 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 17,93 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 184,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 228,08 EUR ausgewiesen.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Pfeiffer Vacuum veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,42 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

