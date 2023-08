Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum reagiert am Donnerstagvormittag positiv

So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 147,00 EUR.

Um 09:01 Uhr konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 147,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 147,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 146,60 EUR. Von der Pfeiffer Vacuum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34 Stück gehandelt.

Am 21.11.2022 markierte das Papier bei 177,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 120,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 228,08 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,89 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 7,42 EUR je Aktie aus.

