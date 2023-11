Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Pfeiffer Vacuum gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 151,80 EUR abwärts.

Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 15:43 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 151,80 EUR. Im Tief verlor die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 151,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 530 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 30.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,73 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 145,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent auf 241,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228,08 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 8,72 EUR im Jahr 2022 aus.

