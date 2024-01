Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 156,60 EUR.

Um 15:37 Uhr fiel die Pfeiffer Vacuum-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 156,60 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 156,00 EUR. Bei 156,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 1.116 Aktien.

Am 26.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,56 Prozent könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,00 EUR. Dieser Wert wurde am 26.09.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 8,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,72 EUR fest.

