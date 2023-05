Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie bewegte sich um 11:16 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 150,80 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 150,80 EUR aus. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 150,60 EUR ab. Bei 150,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 887 Aktien.

Bei 177,20 EUR erreichte der Titel am 21.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 120,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 24,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,00 EUR.

Am 03.11.2022 hat Pfeiffer Vacuum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 EUR, nach 1,85 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 228,08 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 01.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Pfeiffer Vacuum.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2023 7,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

