Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 147,80 EUR.

Um 15:46 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 147,80 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zog in der Spitze bis auf 147,80 EUR an. Bei 147,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 3.047 Stück.

Am 21.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 19,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Am 03.11.2022 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 228,08 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 7,42 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

