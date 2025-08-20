DAX24.260 -0,4%ESt505.463 -0,5%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.420 -1,5%Euro1,1701 -0,2%Öl67,90 +0,2%Gold3.363 -0,3%
Kursentwicklung

Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag auf grünem Terrain

25.08.25 09:24 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 156,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Pfeiffer Vacuum-Papiere um 09:02 Uhr 0,1 Prozent. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 156,80 EUR aus. Bei 156,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Bei einem Wert von 162,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 3,57 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,80 EUR ab. Abschläge von 5,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfeiffer Vacuum ein EPS von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

