Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 154,40 EUR zu.

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von Pfeiffer Vacuum zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 154,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 154,40 EUR. Mit einem Wert von 154,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.916 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 22.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 173,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,56 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 145,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfeiffer Vacuum-Aktie derzeit noch 6,09 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,11 EUR, nach 2,43 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,72 Prozent auf 241,11 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 228,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Pfeiffer Vacuum rechnen Experten am 27.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

