Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag höher

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 154,40 EUR zu.

Um 17:35 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 154,40 EUR zu. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 154,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.916 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 173,80 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 11,16 Prozent niedriger. Am 26.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 6,09 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,00 EUR.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

