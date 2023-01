Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum steigt am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,0 Prozent auf 168,80 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 170,00 EUR aus. Bei 167,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 562 Pfeiffer Vacuum-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 192,00 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,08 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,00 EUR.

Am 03.11.2022 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 1,85 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,89 Prozent auf 228,08 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,10 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 28.03.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,54 EUR fest.

