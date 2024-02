Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum präsentiert sich am Nachmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 156,40 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfeiffer Vacuum nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:46 Uhr 0,3 Prozent auf 156,40 EUR. Der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 156,80 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 156,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 260 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 167,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,78 Prozent. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 7,29 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Pfeiffer Vacuum-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,104 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 133,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,11 EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 228,08 EUR erwirtschaftet hatte.

Pfeiffer Vacuum dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 26.03.2024 präsentieren. Pfeiffer Vacuum dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,86 EUR fest.

