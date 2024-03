Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 156,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 156,00 EUR. Bei 156,00 EUR erreichte die Pfeiffer Vacuum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 155,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 35 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.02.2024 markierte das Papier bei 159,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 145,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 7,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,098 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 241,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 228,08 EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,72 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert. Am 27.03.2025 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,13 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

