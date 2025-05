Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum fällt am Vormittag

Blick auf Pfeiffer Vacuum-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 158,00 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 09:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 158,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 158,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 88 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 markierte das Papier bei 162,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,46 Prozent.

Für Pfeiffer Vacuum-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,32 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,20 EUR ausgeschüttet werden.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfeiffer Vacuum 218,43 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 218,43 Mio. EUR umgesetzt worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,80 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

