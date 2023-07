Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 149,20 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 10:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 149,20 EUR. Bei 149,00 EUR markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 149,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.313 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Verlust von 19,03 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 133,00 EUR an.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 228,08 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,10 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 01.08.2023 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 30.07.2024 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

In der Pfeiffer Vacuum-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

