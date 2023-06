Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Vormittag südwärts

So entwickelt sich Pfeiffer Vacuum

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Pfeiffer Vacuum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 147,40 EUR ab.

Um 09:00 Uhr ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 147,40 EUR. Das Tagestief markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 147,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 147,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 182 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 18,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Pfeiffer Vacuum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 228,08 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 184,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Am 30.07.2024 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfeiffer Vacuum einen Gewinn von 7,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

