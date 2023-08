Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum gibt am Montagvormittag ab

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 147,20 EUR nach.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 09:01 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 147,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging bis auf 147,20 EUR. Bei 147,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 45 Pfeiffer Vacuum-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.11.2022 bei 177,20 EUR. 20,38 Prozent Plus fehlen der Pfeiffer Vacuum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Pfeiffer Vacuum-Aktie im Durchschnitt mit 133,00 EUR.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 184,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 228,08 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 02.11.2023 präsentieren. Am 05.11.2024 wird Pfeiffer Vacuum schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

