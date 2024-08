Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum zieht am Mittwochnachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 151,60 EUR.

Um 15:47 Uhr sprang die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 151,60 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 151,60 EUR. Bei 151,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 608 Stück.

Am 11.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 6,19 Prozent niedriger. Am 27.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 145,00 EUR ab. Mit Abgaben von 4,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,66 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfeiffer Vacuum noch ein Gewinn pro Aktie von 1,72 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 218,43 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 243,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Pfeiffer Vacuum am 05.11.2024 präsentieren.

