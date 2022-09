Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag tiefer

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 12:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 124,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Pfeiffer Vacuum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,20 EUR aus. Bei 125,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfeiffer Vacuum-Aktien beläuft sich auf 611 Stück.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 226,00 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 120,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,65 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,83 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 04.11.2021.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 02.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfeiffer Vacuum ein EPS in Höhe von 8,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum