Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verteidigt am Vormittag Tendenz

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie kam im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 144,60 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,60 EUR aus. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 144,60 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 144,60 EUR.

Am 23.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 222,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfeiffer Vacuum-Aktie mit einem Kursplus von 34,86 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 120,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2022). Mit Abgaben von 19,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 145,75 EUR.

Am 04.11.2021 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Pfeiffer Vacuum Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2023 erwartet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,59 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie belaufen.

