Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 151,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,1 Prozent auf 151,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 151,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 151,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 175,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 13,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 145,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 4,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 133,00 EUR aus.

Am 02.11.2023 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 241,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228,08 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Pfeiffer Vacuum-Gewinn in Höhe von 8,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

SDAX aktuell: SDAX legt schlussendlich Turbo ein

Pfeiffer Vacuum-Aktie fester: Pfeiffer Vacuum stockt Umsatzausblick auf

SDAX aktuell: So performt der SDAX am Mittag