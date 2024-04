Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 153,80 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 153,80 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,80 EUR nach. Bei 153,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 11 Pfeiffer Vacuum-Aktien umgesetzt.

Bei 159,00 EUR erreichte der Titel am 15.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (145,00 EUR). Derzeit notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie damit 6,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,098 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfeiffer Vacuum 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 133,00 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus.

Am 02.11.2023 lud Pfeiffer Vacuum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241,11 Mio. EUR – ein Plus von 5,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfeiffer Vacuum 228,08 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Pfeiffer Vacuum am 30.04.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 9,60 EUR je Aktie in den Pfeiffer Vacuum-Büchern.

