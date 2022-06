Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Der Pfeiffer Vacuum-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 29.06.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 149,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Pfeiffer Vacuum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 149,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 149,00 EUR.

Am 23.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 222,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Am 15.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 145,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 191,50 EUR an.

Pfeiffer Vacuum ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Pfeiffer Vacuum am 02.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Pfeiffer Vacuum möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,01 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie.

