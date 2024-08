Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Nachmittag nordwärts

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 151,80 EUR.

Um 15:45 Uhr ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 151,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 151,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 151,40 EUR. Bisher wurden heute 790 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,60 EUR) erklomm das Papier am 11.06.2024. Gewinne von 6,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 145,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,48 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 133,00 EUR.

Am 25.04.2024 hat Pfeiffer Vacuum die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 243,65 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 218,43 Mio. EUR.

Pfeiffer Vacuum wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie in Rot: Pfeiffer Vacuum mit Umsatzwarnung

Aktien gespalten: SDAX-Rauswurf von Pfeiffer Vacuum-Aktie nach Pflichtverletzung - thyssenkrupp nucera bleibt

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester