Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt ging es für die Pfeiffer Vacuum-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 153,60 EUR.

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie notierte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 153,60 EUR. In der Spitze büßte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 153,60 EUR ein. Mit einem Wert von 153,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7 Pfeiffer Vacuum-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 174,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 13,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 145,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 5,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 133,00 EUR für die Pfeiffer Vacuum-Aktie.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 241,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 228,08 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfeiffer Vacuum am 26.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Pfeiffer Vacuum im Jahr 2022 8,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

