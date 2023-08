Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittwochvormittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Pfeiffer Vacuum zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 147,20 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 147,20 EUR bewegte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie um 09:01 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 147,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie gab in der Spitze bis auf 146,80 EUR nach. Bei 146,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 97 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Bei 177,20 EUR erreichte der Titel am 21.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,38 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 120,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie 17,93 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 133,00 EUR.

Am 03.11.2022 legte Pfeiffer Vacuum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 228,08 EUR. Im Vorjahresviertel waren 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Pfeiffer Vacuum veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie sinkt: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz - Gewinn dennoch rückläufig

Pfeiffer Vacuum-Aktie rot: Betriebsergebnis steigt nur leicht

Pfeiffer Vacuum-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März