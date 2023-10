Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Mittag gefragt

Kurs der Pfeiffer Vacuum

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Zuletzt ging es für das Pfeiffer Vacuum-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 146,20 EUR.

Das Papier von Pfeiffer Vacuum konnte um 10:08 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 146,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 146,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 146,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 320 Pfeiffer Vacuum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.11.2022 bei 177,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfeiffer Vacuum-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 136,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,84 Prozent würde die Pfeiffer Vacuum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 133,00 EUR.

Pfeiffer Vacuum gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Pfeiffer Vacuum-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 8,72 EUR fest.

