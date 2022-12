Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum präsentiert sich am Vormittag fester

Das Papier von Pfeiffer Vacuum legte um 09:22 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,4 Prozent auf 171,40 EUR. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 171,40 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,40 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 218,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.12.2021 erreicht. Gewinne von 21,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2022 (120,80 EUR). Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 41,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,43 EUR gegenüber 1,85 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfeiffer Vacuum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 228,08 EUR. Im Vorjahresviertel waren 184,10 EUR in den Büchern gestanden.

Am 22.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie in Höhe von 8,88 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfeiffer Vacuum-Aktie

Pfeiffer Vacuum-Aktie im Plus: Umsatzprognose erhöht

Pfeiffer Vacuum-Aktie: Experten empfehlen Pfeiffer Vacuum im November mehrheitlich zu halten

Pfeiffer Vacuum-Aktie +25 Prozent: Busch Gruppe strebt Beherrschungsvertrag an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfeiffer Vacuum AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfeiffer Vacuum AG

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum