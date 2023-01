Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum verbilligt sich am Dienstagvormittag

Die Pfeiffer Vacuum-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 165,20 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Pfeiffer Vacuum-Aktie bei 165,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 165,20 EUR.

Bei einem Wert von 191,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie somit 13,60 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2022 bei 120,80 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfeiffer Vacuum-Aktie 36,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 EUR.

Am 03.11.2022 äußerte sich Pfeiffer Vacuum zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 184,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 228,08 EUR ausgewiesen.

Am 28.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Pfeiffer Vacuum-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 8,54 EUR fest.

