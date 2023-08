Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum am Vormittag stabil

Pfeiffer Vacuum im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Pfeiffer Vacuum. Im XETRA-Handel kam die Pfeiffer Vacuum-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 147,00 EUR.

Mit einem Kurs von 147,00 EUR zeigte sich die Pfeiffer Vacuum-Aktie im XETRA-Handel um 09:01 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 147,00 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfeiffer Vacuum-Aktie bis auf 146,20 EUR. Bei 146,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Pfeiffer Vacuum-Aktie belief sich zuletzt auf 142 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.11.2022 bei 177,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 17,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,80 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie liegt somit 21,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfeiffer Vacuum am 03.11.2022 vor. In Sachen EPS wurden 2,43 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Pfeiffer Vacuum 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 228,08 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 184,10 EUR umgesetzt.

Die Pfeiffer Vacuum-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Pfeiffer Vacuum die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

