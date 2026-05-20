Pfisterer Holding: Dynamische Entwicklung im Q1

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Pfisterer Holding SE im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) einen Umsatzanstieg um fast 27 Prozent auf rund 127 Mio. Euro erzielt und die Bruttomarge auf 43,6 Prozent (zuvor: 42,0 Prozent) verbessert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage spiegele sich der starke Anstieg der Umsätze in den margenstarken Hochspannungssegmenten HVA und OHL wider. Der Umsatzzuwachs führe zudem zu einem Anstieg des EBITDA auf 27,17 Mio. Euro (Q1 2025: 19,73 Mio. Euro) und damit zu einer Verbesserung der EBITDA-Marge auf einen neuen Quartalsrekordwert von 21,4 Prozent (Q1 2025: 19,7 Prozent). [...]

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