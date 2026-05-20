Pfisterer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pfisterer hat sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 148,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 40,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfisterer einen Umsatz von 105,4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net