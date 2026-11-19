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Pfisterer hat nach neun Monaten so viele Aufträge in den Büchern wie nie zuvor. Das dritte Quartal zeigt allerdings, womit der Profiteur des Netzausbaus für sein Wachstum bezahlt.

An der Nachfrage zweifelt bei Pfisterer niemand. Netzbetreiber auf der ganzen Welt investieren in Leitungen, Umspannwerke und den Anschluss erneuerbarer Energien, und Pfisterer liefert die nötige Verbindungs- und Isolationstechnik. Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 17,5 Prozent, die bereinigte EBITDA-Marge legte auf 19,3 Prozent zu. Der Auftragsbestand von rund 356 Mio. Euro deckt fast ein Dreivierteljahr Umsatz ab. Spannender als diese Bilanz ist aber die Frage, wie gut Pfisterer die Nachfrage in Gewinn umsetzt.

Das Wachstum ruht auf zwei Segmenten

Getragen wird der Aufschwung vor allem von Hochspannungszubehör und Freileitungen, Letztere mit starker Nachfrage aus dem Nahen und Mittleren Osten sowie Indien. Mittelspannung und das übrige Geschäft wachsen dagegen kaum noch, im dritten Quartal war ein Bereich sogar rückläufig. Dadurch sank das Umsatzwachstum im Quartal auf 12,5 Prozent. Das ist weiterhin ordentlich, aber Pfisterer hängt stärker von wenigen Treibern ab, als die Neunmonatsbilanz vermuten lässt.

Wachstum hat seinen Preis

Noch aufschlussreicher ist die Marge. Im dritten Quartal fiel sie auf etwa 17 Prozent und lag damit deutlich unter dem Wert des ersten Halbjahres. In der Produktion liegt das Problem nicht, die Bruttomarge ist stabil. Belastet haben höhere Kosten für Fracht und Zölle, mehr Personal und IT-Projekte. Pfisterer baut Strukturen für Internationalisierung und Digitalisierung auf, und diese Kosten fallen an, bevor zusätzlicher Umsatz kommt.

Zur Einordnung gehört auch: Versicherungsleistungen für einen früheren Brandschaden stützen das Ergebnis, und der sprunghaft gestiegene Nettogewinn verdankt sich zu einem guten Teil einem einmaligen Steuereffekt.

Die Prognose verlangt ein starkes Schlussquartal

Für das Gesamtjahr erwartet Pfisterer einen Umsatz in der oberen Hälfte der Spanne von 500 bis 525 Mio. Euro. Das deckt sich mit den Markterwartungen. Dafür muss das vierte Quartal aber das stärkste des Jahres werden. Auftragsbestand, aufgebaute Vorräte und neue Kapazitäten machen das plausibel. Der Auftragseingang liegt zwar unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert, übersteigt den Umsatz aber weiter. Die Nachfrage ist also intakt, die Rekordwachstumsraten dürften aber hinter Pfisterer liegen.

Die Ausbaupläne zeigen, worauf das Unternehmen setzt: mehr Kapazität in Tschechien, ein größeres US-Geschäft und den Einstieg in die Hochspannungs-Gleichstromübertragung ab 2027. Bis 2030 soll sich der Umsatz gegenüber dem laufenden Jahr deutlich erhöhen. Dass die Aktie erst schwach, dann aber doch positiv reagierte, dürfte daran liegen, dass der Markt den Margenrückgang offenbar registriert, aber nicht überbewertet. Insofern bleibt Pfisterer eine spannende Option.

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Erstellung am 19.11.26 um 13:34 Uhr.

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