DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8500 ±0,0%Nas26.270 +1,5%Bitcoin67.049 +0,6%Euro1,1623 ±-0,0%Öl105,8 +0,6%Gold4.538 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
NVIDIA-Zahlen im Blick: DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Hang Seng-Papier Ping An Insurance-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Ping An Insurance-Anleger freuen Hang Seng-Papier Ping An Insurance-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Ping An Insurance-Anleger freuen
S&P 500-Wert NOV-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich NOV-Anleger freuen S&P 500-Wert NOV-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich NOV-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pfisterer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

21.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfisterer
103,40 EUR 6,40 EUR 6,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Pfisterer veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,640 EUR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,72 Prozent auf 126,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Pfisterer

DatumMeistgelesen

Analysen zu Pfisterer

DatumRatingAnalyst
11.05.2026Pfisterer KaufenGBC
05.03.2026Pfisterer KaufenGBC
24.11.2025Pfisterer KaufenGBC
24.06.2025Pfisterer KaufenGBC
DatumRatingAnalyst
11.05.2026Pfisterer KaufenGBC
05.03.2026Pfisterer KaufenGBC
24.11.2025Pfisterer KaufenGBC
24.06.2025Pfisterer KaufenGBC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfisterer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen