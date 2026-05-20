Pfisterer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pfisterer veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,640 EUR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,72 Prozent auf 126,9 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net