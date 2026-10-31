DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.236 +0,5%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pfizer-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
27.28 EUR 0.66 EUR 2.46 %
Charts | News | Analysen

Die Pfizer-Aktie wurde im Oktober 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten raten die Pfizer-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Pfizer mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 30,88 USD. Dies kommt einem Anstieg von 0,36 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Pfizer-Aktie von 30,52 USD gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.36,00 USD17,9626.10.2026
JP Morgan Chase & Co.30,00 USD-1,7009.10.2026
Jefferies & Company Inc.36,00 USD17,9608.10.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)25,00 USD-18,0907.10.2026
Jefferies & Company Inc.35,00 USD14,6802.10.2026
UBS AG27,00 USD-11,5302.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Pfizer Aktie News

Werbung

Pfizer Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.