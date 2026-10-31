Pfizer-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
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Die Pfizer-Aktie wurde im Oktober 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten raten die Pfizer-Aktie zu kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Pfizer mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 30,88 USD. Dies kommt einem Anstieg von 0,36 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Pfizer-Aktie von 30,52 USD gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|36,00 USD
|17,96
|26.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 USD
|-1,70
|09.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|36,00 USD
|17,96
|08.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25,00 USD
|-18,09
|07.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|35,00 USD
|14,68
|02.10.2026
|UBS AG
|27,00 USD
|-11,53
|02.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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