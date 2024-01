Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 26,10 EUR.

Um 13:59 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 26,10 EUR zu. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 26,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,05 EUR. Bisher wurden via Tradegate 70.229 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 48,88 EUR markierte der Titel am 03.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 46,60 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 39,14 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 31.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.232,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.638,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Pfizer am 30.01.2024 präsentieren. Am 04.02.2025 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,53 USD je Pfizer-Aktie.

