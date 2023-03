Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Mit einem Kurs von 38,18 EUR zeigte sich die Pfizer-Aktie im XETRA-Handel um 12:06 Uhr kaum verändert. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,50 EUR zu. Bei 38,18 EUR markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 38,42 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.937 Pfizer-Aktien.

Bei 53,40 EUR erreichte der Titel am 11.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Wert wurde am 28.02.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 1,06 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 48,83 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 31.01.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.290,00 USD – ein Plus von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 23.838,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,81 USD je Aktie belaufen.

